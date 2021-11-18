Щеплення від агресії: Резніков обговорив протидію Росії з главою Пентагону

Варто відзначити, що це був перший візит Резнікова до США в якості міністра оборони України.

"Ми цінуємо допомогу народу США у протидії російській агресії. Наша головна мета - подальше зміцнення партнерства між Україною та США", - написав міністр.

Як відзначив Резніков, Російська Федерація ігнорує заклопотаність й заклики до діалогу від міжнародної спільноти, у зв’язку з чим США й Україна повинні приступити до рішучих дій, аби приглушити агресію з боку Кремля.

"У Кремля високі та товсті стіни, вони не чують слів заклопотаності та закликів до діалогу, але розуміють дії. З США ми повинні обговорити, якою має бути відповідь на російську агресію. Це має бути свого роду щеплення від небезпечного вірусу агресії", - додав міністр.