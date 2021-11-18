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Щеплення від агресії: Резніков обговорив протидію Росії з главою Пентагону

Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони України Олексій Резніков прибув до США для зустрічі з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Сторони порушили питання протидії агресії Російської Федерації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони України Олексія Резнікова.

Варто відзначити, що це був перший візит Резнікова до США в якості міністра оборони України.

"Ми цінуємо допомогу народу США у протидії російській агресії. Наша головна мета - подальше зміцнення партнерства між Україною та США", - написав міністр.

Як відзначив Резніков, Російська Федерація ігнорує заклопотаність й заклики до діалогу від міжнародної спільноти, у зв’язку з чим США й Україна повинні приступити до рішучих дій, аби приглушити агресію з боку Кремля.

"У Кремля високі та товсті стіни, вони не чують слів заклопотаності та закликів до діалогу, але розуміють дії. З США ми повинні обговорити, якою має бути відповідь на російську агресію. Це має бути свого роду щеплення від небезпечного вірусу агресії", - додав міністр.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, чому США та Європа заявили про свою стурбованість через можливість прямої агресії Росії проти України вже цієї зими.

Тим часом Великобританія заявила про свою підтримку Україні, а Франція та Німеччина, зі свого боку, обіцяють демотивувати Кремль від повномасштабної війни.

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