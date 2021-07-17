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Щеплений від коронавірусу глава МОЗ Британії заразився COVID-19

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр охорони здоров'я і соціальних справ Великобританії Саджид Джавід заразився коронавірусом. За його словами, завдяки зробленому щепленню від COVID-19 захворювання протікає в легкій формі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави британського МОЗ.

"Сьогодні вранці (17 липня - ред.) я отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Я чекаю результатів ПЛР-тесту", - написав він у своєму Twitter.

За його словами, раніше він прищепився від коронавірусу, і тому захворювання протікає в легкій формі. "У мене були уколи, і тому симптоми легкі", - додав міністр.

Джавід пояснив, що зробити тест на коронавірус він вирішив після того, як відчув легке нездужання. Зараз глава МОЗ з сім'єю ізолювався вдома і чекає результатів повторного тесту.

Він закликав тих, хто ще не зробив щеплення, "робити її якомога швидше".

Нагадаємо, влада Великобританії посилили правила в'їзду навіть для вакцинованих людей через"Бета"-штаму коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці.

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