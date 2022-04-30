Окупанти вбили полоненого бійця "Азова". Фото надіслали його матері, - Денісова

Українські військовослужбовці, які потрапили в полон російських окупантів у Маріуполі орієнтовно 19-20 квітня, були піддані катуванню. Мати одного з них, якого було спочатку вбито, отримала фото бездиханого сина на телефон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.
"Одного з чоловіків рашисти після нелюдських тортур жорстоко вбили, а фото - підтвердження своїх дій, сьогодні вранці надіслали матері "азовця". Мати розповіла, що її син потрапив в оточення росіян і фігурував на відео російських пропагандистів", - пише вона.
За словами Денісової, катування та вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
"Зокрема, стаття 3 Конвенції забороняє насилля над життям та особистістю, зокрема всі види вбивств, завдання каліцтва, жорстоке поводження й тортури", - нагадала право захисниця.
Вона також підкреслила, що домовленості з Росією не вартують паперу, на якому написані.
"Окупанти вдаються до підступних провокацій, не гребують прикриватися цивільними та використовують людей, як живий щит. Вони змушують людей здатися в полон, після чого вбивають", - додала Денісова.
Як повідомлялось, російські війська за два місяці вбили вдвічі більше жителів Маріуполя, ніж гітлерівці за два роки окупації під час Другої світової війни. Кількість загиблих оцінюється в понад 20 000.
Нагадаємо, у суботу, 30 квітня, планується евакуація мирних жителів із Маріуполя.
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