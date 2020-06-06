Привіт, літо: Злата Огневич похвалилася пружним пресом в стильному total white образі

Злата Огневич після недавніх експериментів із зовнішністю вирішила "вигуляти" новий образ - співачка сяяла в Києві на Контрактовій площі в ніжному повітряному білому вбранні в ясний сонячний вихідний. Знаменитість також продемонструвала свою струнку фігуру і похвалилася пружним пресом.

Фото артистка виклала в Instagram та зібрала від фанів море захоплених коментарів.

34-річна українська співачка і телеведуча завдяки новому кольору волосся - Злата перефарбувалася на блондинку - показала гармонійний і абсолютний total white образ.

До легких широких білих штанів із високою талією Огневич підібрала об'ємний білий жакет, під яким на співачці був білий топ sport-style. А також артистка вибрала білосніжні довгі сережки.

Сонячна Злата тепло і ніжно посміхається в об'єктив і "просто бажає всім гарних вихідних".

"Привіт, літо!" - додала співачка у своєму посту.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Фани співачки в коментарях захоплюються її красою і позитивом, і своєю чергою бажають Златі чудово провести вихідні й не тільки.

Спасибі! Злата, виглядаєш чудово! Бажаю тобі чудового літа теж!

Красуня. Гарного настрою. Щастя. Любові істинної.

Не можна відірвати очей! Яка ти чарівна, дівчинка!

Злата, ти не перестаєш дивувати своєю красою!

Гарна!

Така розкішна!

Неперевершена красуня, люблю...

Ммм... гарненька!

Прекрасна, словно Афродита, Нежна, как летние цветы! Взгляд очаровывает сразу Лица блаженные черты!

Фото: скрін коментарів instagram.com/zlata.ognevich

Раніше ми писали про те, що Злата Огневич розповіла, як на неї вплинула карантин.

Додамо також, що не так давно Злата Огневич похвалилася значною колекцією взуття.