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Привіт, літо: Злата Огневич похвалилася пружним пресом в стильному total white образі

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Злата Огневич влаштувала в Києві на Подолі маленький фотосет

Злата Огневич після недавніх експериментів із зовнішністю вирішила "вигуляти" новий образ - співачка сяяла в Києві на Контрактовій площі в ніжному повітряному білому вбранні в ясний сонячний вихідний. Знаменитість також продемонструвала свою струнку фігуру і похвалилася пружним пресом.

Фото артистка виклала в Instagram та зібрала від фанів море захоплених коментарів.

34-річна українська співачка і телеведуча завдяки новому кольору волосся - Злата перефарбувалася на блондинку - показала гармонійний і абсолютний total white образ.

До легких широких білих штанів із високою талією Огневич підібрала об'ємний білий жакет, під яким на співачці був білий топ sport-style. А також артистка вибрала білосніжні довгі сережки.

Сонячна Злата тепло і ніжно посміхається в об'єктив і "просто бажає всім гарних вихідних".

"Привіт, літо!" - додала співачка у своєму посту.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Фани співачки в коментарях захоплюються її красою і позитивом, і своєю чергою бажають Златі чудово провести вихідні й не тільки.

  • Спасибі! Злата, виглядаєш чудово! Бажаю тобі чудового літа теж!
  • Красуня. Гарного настрою. Щастя. Любові істинної.
  • Не можна відірвати очей! Яка ти чарівна, дівчинка!
  • Злата, ти не перестаєш дивувати своєю красою!
  • Гарна!
  • Така розкішна!
  • Неперевершена красуня, люблю...
  • Ммм... гарненька!
  • Прекрасна, словно Афродита, Нежна, как летние цветы! Взгляд очаровывает сразу Лица блаженные черты!

Фото: скрін коментарів instagram.com/zlata.ognevich

Раніше ми писали про те, що Злата Огневич розповіла, як на неї вплинула карантин.

Додамо також, що не так давно Злата Огневич похвалилася значною колекцією взуття.

Автор: Styler

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