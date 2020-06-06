Привіт, літо: Злата Огневич похвалилася пружним пресом в стильному total white образі

Злата Огневич влаштувала в Києві на Подолі маленький фотосет
Злата Огневич після недавніх експериментів із зовнішністю вирішила "вигуляти" новий образ - співачка сяяла в Києві на Контрактовій площі в ніжному повітряному білому вбранні в ясний сонячний вихідний. Знаменитість також продемонструвала свою струнку фігуру і похвалилася пружним пресом.
Фото артистка виклала в Instagram та зібрала від фанів море захоплених коментарів.
34-річна українська співачка і телеведуча завдяки новому кольору волосся - Злата перефарбувалася на блондинку - показала гармонійний і абсолютний total white образ.
До легких широких білих штанів із високою талією Огневич підібрала об'ємний білий жакет, під яким на співачці був білий топ sport-style. А також артистка вибрала білосніжні довгі сережки.
Сонячна Злата тепло і ніжно посміхається в об'єктив і "просто бажає всім гарних вихідних".
"Привіт, літо!" - додала співачка у своєму посту.
Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Фани співачки в коментарях захоплюються її красою і позитивом, і своєю чергою бажають Златі чудово провести вихідні й не тільки.
Фото: скрін коментарів instagram.com/zlata.ognevich
Раніше ми писали про те, що Злата Огневич розповіла, як на неї вплинула карантин.
Додамо також, що не так давно Злата Огневич похвалилася значною колекцією взуття.
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Автор: Styler