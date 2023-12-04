В частном секторе Киева взорвалась граната: погиб мужчина

"Сегодня, около 16:50, в полицию Киева поступила информация о взрыве в частном доме на улице Замковецкой. По вызову были немедленно направлены следственно-оперативная группа районного управления, сотрудники ГСЧС и врачи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительной информации, в результате взрыва погиб владелец квартиры - киевлянин, 1950 года рождения. Информации о других пострадавших не поступало.

Как это произошло

Это событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции.

Фото: Полиция и медики на месте происшествия (facebook.com/UA.KyivPolice)

Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате детонации гранаты во дворе возле дома. По данному факту начато уголовное производство по факту умышленного убийства с дополнительной пометкой "несчастный случай".

Другие происшествия в Киеве

Ранее сообщалось, что в квартире в Днепровском районе Киева взорвалась граната в воскресенье, 19 ноября. В результате погибли два человека.

В тот же день среди бела дня в Киеве мужчина ворвался в административное здание, разбив окно кирпичом. Несмотря на то, что в помещении находились люди на приеме, он ранил охранника, пытавшегося его успокоить.