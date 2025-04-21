Привязывали к кровати и морили голодом: в Полтавском СИЗО разоблачили шокирующие пытки

Работники ГБР при содействии руководства Государственной уголовно-исполнительной службы установили, что пытки заключенных в Полтавском СИЗО происходили систематически. Двум сотрудникам учреждения уже сообщили о подозрении.

Подробности издевательств над заключенными

По данным следствия, сотрудники учреждения издевались над лицами, которые отказывались сотрудничать с администрацией, нарушали распорядок или жаловались на действия работников.

Для этого на территории медицинской части подозреваемые обустроили специальное помещение, которое использовали как камеру пыток.

В небольшой комнате заключенных привязывали к металлической кровати и оставляли без еды, воды и возможности воспользоваться туалетом на несколько суток.

"Один из пострадавших за последние три года пережил такое жестокое обращение более десяти раз", - рассказали в ГБР.

Что грозит подозреваемым в пытках заключенных

Несколько дней назад оперативники ГБР зафиксировали очередные издевательства над заключенными.

Фото: задержание подозреваемых в пытках (dbr.gov.ua)

Двум работникам учреждения - дежурному и старшему корпуса отдела режима и охраны - сообщили о подозрении в пытках по части 3 статьи 127 Уголовного Кодекса Украины. Именно они непосредственно завели потерпевшего в помещение и привязали его к кровати.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.

Продолжаются следственные действия для установления всех случаев и лиц, причастных к пыткам.