Привязывали к кровати и морили голодом: в Полтавском СИЗО разоблачили шокирующие пытки
Правоохранители разоблачили ужасные факты пыток заключенных в Полтавском учреждении исполнения наказаний. Работники СИЗО наказывали несогласных, устраивая их жестокие пытки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).
Работники ГБР при содействии руководства Государственной уголовно-исполнительной службы установили, что пытки заключенных в Полтавском СИЗО происходили систематически. Двум сотрудникам учреждения уже сообщили о подозрении.
Подробности издевательств над заключенными
По данным следствия, сотрудники учреждения издевались над лицами, которые отказывались сотрудничать с администрацией, нарушали распорядок или жаловались на действия работников.
Для этого на территории медицинской части подозреваемые обустроили специальное помещение, которое использовали как камеру пыток.
В небольшой комнате заключенных привязывали к металлической кровати и оставляли без еды, воды и возможности воспользоваться туалетом на несколько суток.
"Один из пострадавших за последние три года пережил такое жестокое обращение более десяти раз", - рассказали в ГБР.
Что грозит подозреваемым в пытках заключенных
Несколько дней назад оперативники ГБР зафиксировали очередные издевательства над заключенными.
Двум работникам учреждения - дежурному и старшему корпуса отдела режима и охраны - сообщили о подозрении в пытках по части 3 статьи 127 Уголовного Кодекса Украины. Именно они непосредственно завели потерпевшего в помещение и привязали его к кровати.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.
Продолжаются следственные действия для установления всех случаев и лиц, причастных к пыткам.
Пытки в Полтавской колонии
Напомним, в начале февраля ГБР также разоблачило в Божковской колонии №16 Полтавской области преступную группу. Ее члены, сотрудники тюрьмы, пытали и убивали заключенных.
Правоохранителям удалось доказать не только факты издевательств и избиений, но и фактического убийства заключенных. Жертвами преступлений были почти все, кто впервые попадал в колонию. Задокументирован факт смерти одного из заключенных от полученных телесных повреждений.
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