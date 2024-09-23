Привязал собаку к мотоциклу: в Ровенской области расследуют жестокие действия подростка

В Варасском районе Ровенской области правоохранители расследуют жестокие действия 16-летнего подростка, который привязал к мотоциклу собаку и тащил ее по дороге.
РБК-Украина рассказывает, что известно об этой скандальной истории.
Утром воскресенья, 22 сентября, в Telegram-канале "РІВНЕ 1283" было опубликовано сообщение, в котором говорилось об очередном случае издевательства над животным в Ровенской области.
"Село Новоречица. Собака жива, но вся избита. Из TikTok видео он (автор видео, - Ред.) удалил, но наши подписчики успели его сохранить", - рассказал автор публикации и обнародовал соответствующие кадры.
После этого в пресс-службе полиции Ровенской области в Facebook сообщили, что проводят проверку насчет жестокого обращения с животным.
"Сегодня, 22 сентября, во время мониторинга соцсетей, на одном из Telegram-каналов полицейские обнаружили видео, где неизвестный мужчина привязал к мотоциклу собаку и волочил ее по дороге", - рассказали правоохранители.
Отмечалось, что на место происшествия отправился полицейский офицер Заречненской территориальной общины.
"Обстоятельства и личность злоумышленника устанавливают правоохранители. Предварительно известно, что животное живо. Решается вопрос о внесении сведений в единый реестр досудебных расследований", - добавили тогда в полиции.
Реакция полиции на событие (скриншот: facebook.com/police.in.Rivne.region)
Позже правоохранители сообщили, что лицо, причастное к преступлению, было установлено.
"Им оказался 16-летний житель Заречненской общины, который объяснил, что во время съемки видео собака уже была мертва", - уточнили в полиции.
Отмечалось также, что окончательную причину смерти животного будут устанавливать специалисты.
"Продолжается досудебное расследование по части 1 статьи 299 УК Украины (жестокое обращение с животными)", - подытожили в полиции области.
О чем узнали правоохранители (скриншот: facebook.com/police.in.Rivne.region)
Напомним, ранее мы рассказывали, что закон Украины о защите животных от жестокого обращения распространяется на разные виды человеческой деятельности. Кроме того, действие закона распространяется на обращение с животными независимо от формы собственности и других прав на них.
Действия, квалифицированные как жестокое обращение с животными, влекут наложение административного взыскания в виде штрафа - с конфискацией животного (если пребывание у владельца представляет угрозу его жизни или здоровью).
Между тем, согласно статье 299 Уголовного кодекса Украины, жестокое обращение с животными карается ограничением свободы или лишением свободы (с конфискацией животного) - в зависимости от всех обстоятельств преступления.
Речь идет о жестоком обращении с животными, принадлежащими к позвоночным (в том числе с беспризорными животными), нарушении правил транспортировки животных (если такие действия привели к телесным повреждениям, увечьям или гибели животного), стравливании животных друг с другом (совершенном из хулиганских или корыстных мотивов), а также пропаганде, публичных призывах к совершению действий, имеющих признаки жестокого обращения с животными, распространении материалов с призывами к совершению таких действий и т.д.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Telegram-канал "РІВНЕ 1283", пресс-служба полиции Ровенской области в Facebook, Уголовный кодекс Украины.
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