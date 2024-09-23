Привязал собаку к мотоциклу: в Ровенской области расследуют жестокие действия подростка

Обстоятельства преступления и реакция правоохранителей

Утром воскресенья, 22 сентября, в Telegram-канале "РІВНЕ 1283" было опубликовано сообщение, в котором говорилось об очередном случае издевательства над животным в Ровенской области.

"Село Новоречица. Собака жива, но вся избита. Из TikTok видео он (автор видео, - Ред.) удалил, но наши подписчики успели его сохранить", - рассказал автор публикации и обнародовал соответствующие кадры.

После этого в пресс-службе полиции Ровенской области в Facebook сообщили, что проводят проверку насчет жестокого обращения с животным.

"Сегодня, 22 сентября, во время мониторинга соцсетей, на одном из Telegram-каналов полицейские обнаружили видео, где неизвестный мужчина привязал к мотоциклу собаку и волочил ее по дороге", - рассказали правоохранители.

Отмечалось, что на место происшествия отправился полицейский офицер Заречненской территориальной общины.

"Обстоятельства и личность злоумышленника устанавливают правоохранители. Предварительно известно, что животное живо. Решается вопрос о внесении сведений в единый реестр досудебных расследований", - добавили тогда в полиции.

Реакция полиции на событие (скриншот: facebook.com/police.in.Rivne.region)

Позже правоохранители сообщили, что лицо, причастное к преступлению, было установлено.

"Им оказался 16-летний житель Заречненской общины, который объяснил, что во время съемки видео собака уже была мертва", - уточнили в полиции.

Отмечалось также, что окончательную причину смерти животного будут устанавливать специалисты.

"Продолжается досудебное расследование по части 1 статьи 299 УК Украины (жестокое обращение с животными)", - подытожили в полиции области.

О чем узнали правоохранители (скриншот: facebook.com/police.in.Rivne.region)