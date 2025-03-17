Приют в Киевской области обвинили в жестоком обращении с животными: детали
В социальных сетях появилась информация о якобы жестоком обращении с животными в приюте "Сириус" в Вышгородском районе Киевской области. За проверку обнародованных фактов взялись правоохранители.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
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В чем обвиняют приют
Недавно пользователь Instagram с ником "snezhana_zahist_tvarin" опубликовала пост, в котором сообщила о якобы жестоком обращении с животными в приюте "Сириус" в Вышгородском районе Киевской области.
В качестве доказательства в публикации содержатся несколько фото и видео, на котором можно увидеть худую и голодную собаку, которая тревожно ест из миски.
"Скажите, здесь уже есть жестокое обращение или еще нет? Как думаете? Зоозащита, сообщество? Органы власти... Это приют "Сириус". И это не одна и не две собачки, которые только что попали в приют. Я смотрю сейчас целый альбом таких собак из приюта "Сириус". Я видела много за эти годы, но это просто жестоко... таких материалов полно... Как вы это все можете назвать?" - говорится в посте.
Уточняется, что можно якобы оправдать ситуацию тем, что там 3000 животных.
"Так зачем столько брать!? Ситуация реально ужасная. Руководство не видит, что происходит в приюте? Скажите, это спасение животных? Это нормальные условия содержания? Что это? Дальше будем дружно закрывать на это глаза? Или крупные зоозащитные организации готовы присоединиться и спасать животных? Или только проявят обеспокоенность", - написала далее автор публикации.
Она добавила, что в целом есть "много вопросов".
"И напоследок: если бы вы просто увидели эти фото и видео, и не знали, что это приют, вы бы что-то сделали, чтобы спасти животных? Если бы это было у какой-то женщины, вот так закрытые животные и в таком состоянии... Ваши действия? Все это, вы также назовете хейтом, хайпом? Или может, вы видите измученных голодом животных? Не говорите мне, что массово свозят в приют скелеты, а может собаки превращаются в скелеты в приюте? Потому что не может 10-20 рабочих накормить каждый день более 3000 животных", - подытоживается в посте.
Пост с обвинениями в адрес приюта "Сириус" (скриншот: instagram.com/snezhana_zahist_tvarin)
Реакция полиции Киевской области
Несколько позже в пресс-службе полиции Киевской области в Facebook сообщили, что устанавливают обстоятельства "вероятного жестокого обращения с животными на Вышгородщине".
Уточняется, что в понедельник, 17 марта, во время мониторинга социальных сетей была обнаружена публикация с фото- и видеоматериалами, в которой отмечается, что в одном из приютов Вышгородского района "собаки находятся в ненадлежащих условиях содержания".
Отмечается, что работники Вышгородского управления полиции Киевской области внесли сведения по данному факту в единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.
"Правоохранители сейчас проводят проверку изложенных фактов, после чего будет дана правовая квалификация", - рассказали в полиции.
Реакция полиции Киевской области на информацию о приюте (скриншот: facebook.com/pol.kyivregion)
Что говорят в приюте "Сириус"
Учитывая сложившуюся ситуацию, в приюте для бездомных животных "Сириус" также обратились к общественности.
"Уважаемые подписчики и друзья приюта! Перед тем, как что-то писать или репостить, обязательно проверяйте информацию и анализируйте ее", - говорится в посте учреждения в Facebook.
В приюте обратили внимание на "несколько важных моментов" относительно своей работы и ответили на "распространенные обвинения и хейт, которые не имеют под собой основательных оснований".
Отмечается, что приют "Сириус" существует уже более 25 лет, а начинался он с одной собаки Ники, которую спасла основательница (госпожа Александра).
"Сначала планировалось принимать до 250 собак, но из-за ситуации с бездомными животными в стране, войны и увеличения количества подброшенных животных этот объем значительно вырос. Сейчас у нас находится более 3000 животных. Мы пережили карантин, когда никто не приезжал. Достойно выстояли оккупацию, когда на плечах Александры остались 19 рабочих и 3500 животных. Все они нуждались в уходе, тепле и еде", - рассказали в учреждении.
В приюте отметили, что "фото больных животных, сделанные во время их лечения или после тяжелых ситуаций (например, оккупации, или когда животное только привезли), нельзя вырывать из контекста и использовать для хейта".
Уточняется, что лечение требует времени и "не каждый процесс выглядит эстетично".
"Больные животные - это не все животные в приюте. Но те, кто распространяет хейт, не показывают животных в хорошем состоянии, потому что это не соответствует их целям... Также есть сотни других фото и видео от волонтеров, которые нас постоянно посещают", - добавили в приюте.
Украинцам объяснили, что ложные обвинения и хейт отпугивают спонсоров и волонтеров, из-за чего:
- зоозащитники не могут достроить новые вольеры;
- животные получают меньше помощи;
- некоторых животных больше не хотят брать в семьи (из-за фальшивых историй).
Говоря об информационных манипуляциях, в приюте предложили задуматься над такими вопросами:
- почему показывают только 10 одинаковых животных вместо 3000;
- почему постят старые вольеры, но не обновления и ремонты.
"Мы всегда открыты к сотрудничеству, но просим помнить: только конструктивный подход может привести к реальным изменениям к лучшему. Спасибо всем, кто поддерживает приют и помогает нам спасать жизни животных", - подытожили в приюте.
Что рассказали в приюте "Сириус" (скриншот: facebook.com/Shelter.SIRIUS)
Напомним, ранее мы рассказывали об основных принципах защиты животных в Украине и вероятных наказаниях за их эксплуатацию.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: страница "snezhana_zahist_tvarin" в Instagram, пресс-служба полиции Киевской области в Facebook, публикация приюта для бездомных животных "Сириус" в Facebook.
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