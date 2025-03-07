"Посвятил жизнь борьбе за Украину". На фронте погиб комбат 37 бригады морпехов

На фронте погиб командир 1 батальона 37-й бригады морской пехоты Владимир "Золотой" Стогний. Он стал на защиту Украины еще в 2015 году, во время полномасштабного вторжения освобождал Херсонскую область и защищал Бахмут.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию 37 отдельной бригады морских пехотинцев в Facebook .

Что известно о погибшем Герое

"С глубокой скорбью сообщаем о большой потере для нашей семьи морских пехотинцев - гибели командира 1 батальона морской пехоты 37 отдельной бригады морской пехоты, старшего лейтенанта Стогния Владимира Сергеевича - настоящего воина, который посвятил свою жизнь борьбе за Украину и украинский народ", - говорится в сообщении.

Старший лейтенант Стогний защищал Украину с 2015 года, выполнял боевые задачи в секторе АТО, потом ООС. С 2022 года служил в рядах 60 отдельной механизированной бригады, был командиром разведывательного взвода.

"Лично участвовал во многих тяжелых боях во время деоккупации правого берега Херсонской области и при обороне Бахмута, неоднократно спасал побратимов, вынося раненых на плечах с поля боя, сам также был ранен во время одного из многочисленных боев", - рассказали собратья.

Владимир "Золотой" Стогний (фото: 37 obrmp)

Потом Владимир служил в 82 отдельной десантно-штурмовой бригаде, был командиром разведывательной роты. Осенью 2024 года стал бойцом 37 отдельной бригады морской пехоты, временно исполнял обязанности командира 1 батальона морской пехоты, после чего официально занял должность комбата.

Морские пехотинцы отмечают, что Стогний был достойным офицером, смелым бойцом и умелым командиром, в коллективе его уважали.

"Будучи в должности комбата, неоднократно участвовал в боях бок о бок со своими бойцами, демонстрируя свой стальной характер, смелость и показывая пример своим людям. Искренне любил Украину, гордился быть украинцем, хорошо разбирался в культуре и истории родного края, верил в нашу победу и прилагал больше чем максимум усилий, чтобы приблизить этот день", - добавили побратимы.

Пока в 37-й бригаде не уточнили, при каких обстоятельствах погиб Владимир. Дата и место прощания станут известны позже.