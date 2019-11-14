Пристайко висловив співчуття у зв'язку з масштабною ДТП у Словаччині

Глава Міністерства закордонних справ (МЗС) України Вадим Пристайко висловив співчуття народу Словаччини у зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою (ДТП), в якому загинули як мінімум 13 чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Пристайко.

Глава МЗС України також побажав якнайшвидшого одужання всім постраждалим в аварії.

"Був глибоко засмучений, дізнавшись про жахливу дорожньо-транспортну пригоду в Нітраском районі Словаччини. У цей трагічний час ми стоїмо поруч з доброзичливим словацьким народом. Ми висловлюємо глибокі співчуття сім'ям загиблих у зв'язку з їх втратою і бажаємо якнайшвидшого одужання всім постраждалим", - написав Пристайко.

Нагадаємо, в середу, 13 листопада, в Словаччині недалеко від міста Нітра зіткнулися пасажирський автобус і вантажний автомобіль, в результаті чого загинули щонайменше 13 людей. Ще близько 20 осіб отримали поранення. Місцева влада припускає, що кількість постраждалих і загиблих може збільшитися.

Раніше, у Словаччині автомобіль наїхав на групу дітей, які поверталися зі школи. В результаті ДТП поранення отримали 12 дітей.