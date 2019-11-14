Пристайко висловив співчуття у зв'язку з масштабною ДТП у Словаччині

Жертвами стали як мінімум 13 чоловік
Глава Міністерства закордонних справ (МЗС) України Вадим Пристайко висловив співчуття народу Словаччини у зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою (ДТП), в якому загинули як мінімум 13 чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Пристайко.
Глава МЗС України також побажав якнайшвидшого одужання всім постраждалим в аварії.
"Був глибоко засмучений, дізнавшись про жахливу дорожньо-транспортну пригоду в Нітраском районі Словаччини. У цей трагічний час ми стоїмо поруч з доброзичливим словацьким народом. Ми висловлюємо глибокі співчуття сім'ям загиблих у зв'язку з їх втратою і бажаємо якнайшвидшого одужання всім постраждалим", - написав Пристайко.
Раніше, у Словаччині автомобіль наїхав на групу дітей, які поверталися зі школи. В результаті ДТП поранення отримали 12 дітей.