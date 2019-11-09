Пристайко прокоментував рішення суду ООН у справі "Україна проти Росії"

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко прокоментував рішення Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй (ООН) у справі "Україна проти Росії". Як передає РБК-Україна, Пристайко дав оцінку рішення у короткому коментарі в Twitter.

Рішення щодо визнання судом своєї юрисдикції у цій справі є перемогою верховенства права та прав людини, вважає Пристайко. Він також подякував команді дипломатів МЗС, які працювали над цією справою.

"Справа України проти РФ може рухатися вперед! Доведено: фінансування тероризму в Україні та расова дискримінація в Криму - юрисдикція Міжнародного Суду ООН. Це справжня перемога України, верховенства права та прав людини. Дякую нашій чудовій команді!", - написав міністр.

Нагадаємо, як заявила раніше заступник нлави МЗС Олена Зеркаль, рішення Міжнародного суду ООН, який відхилив всі заперечення Росії по справі про фінансування тероризму та порушення прав людини в окупованому Криму з боку, дозволяє Україні рухатися далі у справі проти РФ.

Згодом було опубліковано рішення суду ООН: тринадцятьма голосами до трьох суд постановив, що він має юрисдикцію розглядати справу України проти Росії на підставі частини 1 статті 24 Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.