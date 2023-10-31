Пристыдил ООН за молчание. Посол Израиля выступил на Совете Безопасности с "желтой звездой"

Посол и другие члены делегации Израиля надели на заседание Совета Безопасности ООН желтые нашивки с надписью "НИКОГДА СНОВА", напоминающие желтые звезды Давида, которые должны были носить на одежде евреи в Третьем Рейхе.

"Сегодня я сказал в Совете Безопасности, что носить желтую нашивку, чтобы напомнить о позоре молчания ООН о зверствах, совершенных нацистами ХАМАС. Я ясно дал понять, что после Холокоста мы поклялись: НИКОГДА СНОВА. Прекращения огня не будет, и мы будем продолжать до полного уничтожение ХАМАС, чтобы такие зверства никогда больше не повторились", - подчеркнул Эрдан.

היום הודעתי במועצת הבטחון שאענוד טלאי צהוב כדי להזכיר את החרא ל מעשי הזוועות שהנאצים של חמאס עוללו. הבהרתי לחברות המועצה, שאנחנו נשבענו לאחר השואה, NEVER AGAIN ולכן לא תה מראש לעות, כדי שזוועות כאלו לא יקרו שוב לעולם. צפו ושתפו >> pic.twitter.com/2DWErUrwyM— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) октябрь 30, 2023

По его словам, делегация Израиля будет носить такие нашивки, пока Совет Безопасности ООН не осудит зверства ХАМАС и не потребует немедленного освобождения захваченных террористами заложников.

Посол также заявил, что сопоставление числа погибших в Израиле и Секторе Газа "так же недопустимо, как сравнение потерь нацистской Германии и Великобритании во Второй мировой войне".

Что предшествовало

Напомним, 27 октября в ООНприняли резолюцию о немедленном прекращении огня в Секторе Газа. Однако в ней не упоминались террористы ХАМАС.

Резолюция ООН призывает прекратить боевые действия в секторе Газа, освободить всех заложников, защитить мирных жителей и гуманитарные организации и обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор.

Сто двадцать стран проголосовали за резолюцию, поданную Иорданией, тогда как только 14 проголосовали против, включая США, Австрию, Хорватию, Чехию, Венгрию, Израиль.

Сорок пять стран воздержались, включая Украину.

В документе не было упоминания о террористической группировке ХАМАС. Канада предложила добавить в резолюцию осуждение боевиков Большинство членов поддержали это предложение, но его не приняли из-за отсутствия голосов.

Министр внешних дел Израиля Эли Коэн заявил, что страна уничтожит ХАМАС.

"Мы категорически отвергаем отвратительный призыв Генеральной Ассамблеи ООН к прекращению огня. Израиль намерен ликвидировать ХАМАС так же, как мир сталкивался с нацистами и ИГИЛ", - отметил он в Twitter.