ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Не хотів у лікарню: у Хмельницькій області чоловік погрожував медикам рушницею

Автор: Дмитро Левицький

У селі Богданівка (Хмельницька область) 39-річний чоловік рушницею погрожував медикам, які прибули на виклик. Потім чоловік відкрив вогонь по правоохоронцям, яких викликали медпрацівники.

Популярні новини

Про це повідомляє Національна поліція.

Як розповіли в поліції, медиків викликала мати чоловіка через загострення його здоров'я. Однак чоловік не хотів госпіталізації та зустрів медиків з рушницею в руках. Коли на місце події прибули бійці КОРДу та спецназ, чоловік почав стріляти в їх бік. Загалом він здійснив близько 20 хаотичних пострілів з двох рушниць.

Правоохоронці провели штурм та затримали чоловіка, не застосувавши при цьому ні зброї, ні спецзасобів. У ході спецоперації ніхто не постраждав.

Чоловіка затримали, зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Правоохоронці планують призначити амбулаторно-психіатричну експертизу.

Крім того, поліція порушила справу за фактом замаху на вбивство працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді від 9 до 15 років ув'язнення або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, минулого тижня в Одесі чоловік погрожував підірвати гранату в будівлі McDonalds. Зловмисника затримали, йому загрожує до 6 років за ґратами.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Хмельницкая областьСтрільба