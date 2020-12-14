Не хотів у лікарню: у Хмельницькій області чоловік погрожував медикам рушницею

У селі Богданівка (Хмельницька область) 39-річний чоловік рушницею погрожував медикам, які прибули на виклик. Потім чоловік відкрив вогонь по правоохоронцям, яких викликали медпрацівники.

Про це повідомляє Національна поліція.

Як розповіли в поліції, медиків викликала мати чоловіка через загострення його здоров'я. Однак чоловік не хотів госпіталізації та зустрів медиків з рушницею в руках. Коли на місце події прибули бійці КОРДу та спецназ, чоловік почав стріляти в їх бік. Загалом він здійснив близько 20 хаотичних пострілів з двох рушниць.

Правоохоронці провели штурм та затримали чоловіка, не застосувавши при цьому ні зброї, ні спецзасобів. У ході спецоперації ніхто не постраждав.

Чоловіка затримали, зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Правоохоронці планують призначити амбулаторно-психіатричну експертизу.

Крім того, поліція порушила справу за фактом замаху на вбивство працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді від 9 до 15 років ув'язнення або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, минулого тижня в Одесі чоловік погрожував підірвати гранату в будівлі McDonalds. Зловмисника затримали, йому загрожує до 6 років за ґратами.