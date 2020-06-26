Настав час для нового покоління керівників НБУ, - Холодов

Оновлення керівного складу національного банку України - політично і економічно назріле питання.

Про це написав народний депутат, заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної ради Андрій Холодов у своєму Telegram-каналі.

"По-перше, НБУ досі де-факто керують люди Петра Порошенка, в тому числі - з-за кордону. Не потрібно плутати незалежність НБУ зі звичкою виконувати команди колишнього президента. По-друге, я вважаю невірними стратегічні пріоритети НБУ", - пише нардеп.

Робити основну ставку на мінімальну інфляцію (так зване "інфляційне таргетування") - це заморожувати економіку, блокувати економічне зростання і організовувати в країні застій, зазначає він.

"В-третіх, є об'єктивні претензії по швидкості прийняття і якістю рішень НБУ. Облікова ставка, ОВДП, кредитування. Очевидно, що рішення приймаються занадто повільно. Я впевнений, що для кожного такого запізнення знайдеться сотня пояснень і причин, але мене вони не цікавлять. Мене цікавлять тільки результати. Жодних компромісів тут бути не може", - додав Холодів.

Заступник голови фінансового комітету вважає, що "НБУ потребує нового у всіх сенсах покоління керівників".

"Тільки після такого оновлення в НБУ з'явиться реальна незалежність і проукраїнська політична позиція", - резюмував Андрій Холодов.

Нагадаємо, минулого тижня фінансовий комітет розкритикував роботу правління Нацбанку та його голови Якова Смолія, і пропонує Раді визнати політику регулятора провальною і неефективною.