ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Пріоритетні групи. На вихідних вакцинуватимуть з черги в "Дії"

Новость на русском →
Україна, Четвер 13 травня 2021 01:33
Пріоритетні групи. На вихідних вакцинуватимуть з черги в "Дії" Фото: у чергу записалося більше ніж 597 тисяч людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Наразі Україна не має стільки вакцин проти коронавірусу, щоби вакцинувати усіх українців, які стали у чергу через додаток "Дія". Записались понад 500 тисяч осіб.

Про це Радіо Свобода розповів головний державний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

За його словами, в пріоритеті для МОЗ залишаються громадяни віком від 65 років.

"​Ми робимо все можливе, щоб розпочати вакцинацію людей, які записані в лист очікування в додатку Дія на цих вихідних. Наразі пріоритетом для нас є люди, старші за 65 років. У листі очікування в Дії в нас таких є 23 тисячі 900 людей і ми спробуємо провакцинувати їх на цих вихідних", – сказав Ляшко. ​

Нагадаємо, в Україні у чергу на отримання щеплення проти коронавірусу записалося більше ніж 597 тисяч людей. Зараз вакцинують найбільш уразливі групи населення.

Раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, коли в Україні почнеться масова вакцинація від коронавірусу всіх охочих. Для цього, за його словами, потрібно, щоб в Україні був щонайменше 1 млн доз вакцин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Вакцина вакцинація Вакцина від коронавірусу
NEWS
Комендантська година, закриті школи і сигнали тривоги: ситуація в містах Ізраїлю через обстріли
Комендантська година, закриті школи і сигнали тривоги: ситуація в містах Ізраїлю через обстріли
DAILY
"Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що на нього чекає
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що на нього чекає