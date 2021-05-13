Пріоритетні групи. На вихідних вакцинуватимуть з черги в "Дії"
Наразі Україна не має стільки вакцин проти коронавірусу, щоби вакцинувати усіх українців, які стали у чергу через додаток "Дія". Записались понад 500 тисяч осіб.
Про це Радіо Свобода розповів головний державний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.
За його словами, в пріоритеті для МОЗ залишаються громадяни віком від 65 років.
"Ми робимо все можливе, щоб розпочати вакцинацію людей, які записані в лист очікування в додатку Дія на цих вихідних. Наразі пріоритетом для нас є люди, старші за 65 років. У листі очікування в Дії в нас таких є 23 тисячі 900 людей і ми спробуємо провакцинувати їх на цих вихідних", – сказав Ляшко.
Нагадаємо, в Україні у чергу на отримання щеплення проти коронавірусу записалося більше ніж 597 тисяч людей. Зараз вакцинують найбільш уразливі групи населення.
Раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, коли в Україні почнеться масова вакцинація від коронавірусу всіх охочих. Для цього, за його словами, потрібно, щоб в Україні був щонайменше 1 млн доз вакцин.