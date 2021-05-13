Пріоритетні групи. На вихідних вакцинуватимуть з черги в "Дії"

Наразі Україна не має стільки вакцин проти коронавірусу , щоби вакцинувати усіх українців, які стали у чергу через додаток "Дія". Записались понад 500 тисяч осіб.

За його словами, в пріоритеті для МОЗ залишаються громадяни віком від 65 років.

"​Ми робимо все можливе, щоб розпочати вакцинацію людей, які записані в лист очікування в додатку Дія на цих вихідних. Наразі пріоритетом для нас є люди, старші за 65 років. У листі очікування в Дії в нас таких є 23 тисячі 900 людей і ми спробуємо провакцинувати їх на цих вихідних", – сказав Ляшко. ​