Ухвалених законів у рамках імплементації угоди з ЄС недостатньо, - Парубій

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спікер ВР зазначив, що після затвердження дорожньої карти реалізації угоди Рада ухвалила 12 євроінтеграційних законів

Кількість ухвалених Верховною радою законів у рамках імплементації Угоди про асоціацією з Євросоюзом поки є недостатньою. Про це повідомив голова ВР Андрій Парубій заявив під час круглого столу "Ефективна реалізація Угоди про Асоціацію України з ЄС", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами спікера, після затвердження дорожньої карти реалізації угоди Верховна рада ухвалила 12 євроінтеграційних законів. Парубій зазначив, що спільно з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом було затверджено спільний план прийняття євроінтеграційних законів.

"Одним з наших постійних пріоритетів були закони, спрямовані на виконання Угоди про Асоціацію. Ми визначили перелік законів і визначили, які з них найбільш стратегічні. За цей період, коли була затверджена дорожня карта законодавчого забезпечення реалізації Угоди про Асоціацію було прийнято в цілому 12 законів, які вже набули чинності. У першому читанні було прийнято 9 законів, а 6 законів відправлені в комітети на повторне перше читання", - повідомив Парубій.

За його словами, кожен з прийнятих євроінтеграційних законів є фундаментальним.

"По кожному з тих законів була велика дискусія у залі. Кожен з тих законів належав до різних сфер суспільного життя… Це кодекс України з процедур банкрутства, це закон України про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, це закон України про ефективне управління правовласниками у сфері авторського права", - зазначив глава парламенту.

Спікер визнав, що кількості ухвалених законів поки недостатньо.

"Я усвідомлюю, що цього недостатньо на тому шляху, який ми обрали, і це не виконання усіх завдань, які стояли перед владою, але я впевнений, що парламент продемонстрував тверду волю", - додав він.

Нагадаємо, глава представництва Європейського союзу в Україні Хьюг Мінгареллі заявив, що українці погано обізнані про Угоду про асоціацію з Європейським союзом.

Він також підкреслив, що у Верховній раді повинна покращитися координація між Кабміном і представниками парламенту, які повинні погоджувати прийняття євроінтеграційних законопроектів.

Як писало РБК-Україна, раніше в Кабміні заявили про саботаж народними депутатами євроінтеграційних законів.