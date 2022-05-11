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Прийнято закон про покарання за образу поліцейських. Які штрафи чекають на водіїв

Національна поліція України (Фото: npu.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №5050-1, який покликаний захищати честь і гідність співробітників правоохоронних органів. Якщо депутати затвердять документ у другому читанні і його підпише президент, то за образу поліцейського водіям загрожує штраф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Проект закону розроблено з метою захисту честі та гідності працівників Національної поліції України при виконанні ними службових обов'язків. За публічну образу поліцейського при виконанні ним службових обов'язків закон передбачає штраф у розмірі від 340 до 680 гривень, або громадські роботи строком від 20 до 30 годин.

Нагадаємо, що в Україні незабаром запрацюють камери автоматичної фотофіксації порушень ПДР. У майбутньому всі камери також зможуть фіксувати проїзд на заборонний сигнал світлофора і проїзд по смузі громадського транспорту.

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