Принц і принцеса Швеції захворіли COVID-19

Шведський принц Карл Філіп і його дружина принцеса Софія заразилися коронавірусом. У подружжя спостерігаються легкі симптоми COVID-19.

Про це повідомляє Aftonbladet з посиланням на заяву королівського палацу Швеції.

Вони лікуються в своєму будинку в Стокгольмі. З ними на ізоляції знаходяться двоє дітей.

Незабаром тест на коронавірус повинні зробити король Швеції Карл XVI Густав і королева Сільвія, а також принцеса Вікторія, донька і сестра Карла Філіпа, і її чоловік принц Даніель.

Зазначимо, що навесні принцеса Софія працювала волонтером в одну з лікарень Стокгольма, де лікували інфікованих коронавірусом. До останнього часу вона працювала там на півставки.

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що британський принц Вільям перехворіла на важку форму коронавірусу. Герцог Кембридзький отримав позитивний тест на коронавірус ще в квітні, але офіційно про його хвороби не повідомлялося.

Крім того, у березні у британського принца Чарльза виявили коронавірус. У нього були легкі симптоми хвороби. Він знаходився на самоізоляції разом з дружиною Каміллою у маєтку в Шотландії.