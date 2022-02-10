Принц Чарльз захворів. Нещодавно він зустрічався з Єлизаветою II

Принц Уельський Чарльз отримав позитивний тест на коронавірус. Нещодавно він зустрічався зі своєю матір'ю королевою Великобританії Єлизаветою II.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Принц Чарльз заразився коронавірусом вдруге. Чарльз отримав позитивний результат після звичайного тестування. Хвороба поки проходить безсимптомно.
За даними джерел, невідомо, коли саме принц зустрівся з королевою. Однак у 8 лютого він провів інвеституру у Віндзорському замку, де нині знаходиться монарх.
Єлизавета II повністю вакцинована, тому їй не доведеться ізолюватися, якщо тільки у неї не буде позитивного результату тесту. Однак їй буде рекомендовано здати по одному експрес-тесту в день протягом семи днів.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина захворіла COVID.