Принц Чарльз захворів. Нещодавно він зустрічався з Єлизаветою II

Принц Уельський Чарльз отримав позитивний тест на коронавірус. Нещодавно він зустрічався зі своєю матір'ю королевою Великобританії Єлизаветою II.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Принц Чарльз заразився коронавірусом вдруге. Чарльз отримав позитивний результат після звичайного тестування. Хвороба поки проходить безсимптомно.

За даними джерел, невідомо, коли саме принц зустрівся з королевою. Однак у 8 лютого він провів інвеституру у Віндзорському замку, де нині знаходиться монарх.

Єлизавета II повністю вакцинована, тому їй не доведеться ізолюватися, якщо тільки у неї не буде позитивного результату тесту. Однак їй буде рекомендовано здати по одному експрес-тесту в день протягом семи днів.