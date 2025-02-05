Принес взрывчатку в "передаче" и погиб. Что известно о подрыве возле ТЦК в Каменце-Подольском

5 февраля произошел взрыв возле ТЦК и СП в Каменце-Подольском. Подрывник погиб на месте, пострадали врачи ВВК, военнослужащий и работница учреждения. Это уже четвертый инцидент в Украине с начала месяца, связанный с ТЦК и его сотрудниками.
РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент о подрыве в Каменце-Подольском, и как он связан с другими взрывами возле ТЦК.
Около 13:10 в среду, 5 февраля, на территории Каменец-Подольского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) раздался взрыв. На место выехали спасательные службы и представители правоохранительных органов.
Как выяснилось в ходе следственных действий, подрыв самодельного взрывного устройства совершил гражданский мужчина во время передачи вещей военнослужащему, который на тот момент находился на территории ТЦК.
Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский рассказал, что мужчина подошел к контрольно-пропускному пункту ТЦК и СП с сумкой в руках. Попросил передать якобы передачу и в этот момент произошел взрыв.
В результате взрыва возле ТЦК в Каменце-Подольском погиб сам подрывник. Об этом сообщил мэр города Михаил Поситко.
"Погибший человек - это тот, кто передавал вещи военнослужащему, который находился на территории ТЦК", - заявил Поситко.
Еще четыре человека были ранены. Среди них два врача Военно-врачебной комиссии (ВВК), военнослужащий и сотрудница ТЦК.
Пострадавшие находятся в больнице с осколочными ранениями тяжелой и средней степени тяжести.
"Состояние пациентов варьируется от тяжелого, но стабильного, до среднего и удовлетворительного. Среди травмированных двое врачей, военнослужащий и женщина, которая является штатной работницей учреждения. У некоторых из госпитализированных обнаружены осколочные ранения головы, рук и живота. Те, кто находится в тяжелом состоянии, были направлены в отделение нейрохирургии" - рассказал главный врач Каменец-Подольской городской больницы Борис Сирота "Суспильному".
Сегодняшний подрыв возле ТЦК и СП в Каменце-Подольском стал уже 9 подобным случаем в Украине за 2025 год. Только с начала февраля это уже четвертый инцидент:
Глава Нацполиции Иван Выговский на брифинге сегодня заявил, что теракты против сотрудников ТЦК - это атака спецслужб РФ, которая направлена на дестабилизацию ситуации в украинском обществе.
"Мы четко понимаем вместе с СБУ, что это конкретная атака спецслужб РФ с целью создать заблуждение в обществе, дестабилизировать ситуацию и создать негативное отношение к Силам безопасности и обороны в нашей стране", - подчеркнул Выговский.
Для совершения преступления россияне вербуют молодых людей, которые не осознают всей ответственности и того, что они совершают. Также "целью" российских спецслужб являются лица с низкой социальной ответственностью (наркосбытчики и не только).
В то же время, первый заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко добавил, что дистанционный подрыв самодельных взрывных устройств, когда исполнитель устанавливает взрывчатку и при этом находится рядом - это новая тактика врага, которую начали применять с ноября прошлого года.
Ликвидация агента необходима, чтобы избавиться от свидетеля преступления и не выплачивать ему обещанные деньги, отметил Андрущенко. В частности, так произошло в Ровно и сегодня в Каменце-Подольском.
При подготовке использовались: сообщения на странице Facebook ГУНП в Хмельницкой области, публикация "Суспильне", заявление мэра Каменец-Подольского Михаила Поситко в эфире национального телемарафона, брифинг главы Нацполиции Украины Ивана Выговского и первого заместителя председателя СБУ Сергея Андрущенко.
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