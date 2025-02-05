Принес взрывчатку в "передаче" и погиб. Что известно о подрыве возле ТЦК в Каменце-Подольском

5 февраля произошел взрыв возле ТЦК и СП в Каменце-Подольском. Подрывник погиб на месте, пострадали врачи ВВК, военнослужащий и работница учреждения. Это уже четвертый инцидент в Украине с начала месяца, связанный с ТЦК и его сотрудниками.

РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент о подрыве в Каменце-Подольском, и как он связан с другими взрывами возле ТЦК.

Взрывчатка в "передаче"

Около 13:10 в среду, 5 февраля, на территории Каменец-Подольского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) раздался взрыв. На место выехали спасательные службы и представители правоохранительных органов.

Как выяснилось в ходе следственных действий, подрыв самодельного взрывного устройства совершил гражданский мужчина во время передачи вещей военнослужащему, который на тот момент находился на территории ТЦК.

Фото: правоохранители на месте происшествия (t.me/UA_National_Police)

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский рассказал, что мужчина подошел к контрольно-пропускному пункту ТЦК и СП с сумкой в ​​руках. Попросил передать якобы передачу и в этот момент произошел взрыв.

Что известно о пострадавших

В результате взрыва возле ТЦК в Каменце-Подольском погиб сам подрывник. Об этом сообщил мэр города Михаил Поситко.

"Погибший человек - это тот, кто передавал вещи военнослужащему, который находился на территории ТЦК", - заявил Поситко.

Еще четыре человека были ранены. Среди них два врача Военно-врачебной комиссии (ВВК), военнослужащий и сотрудница ТЦК.

Пострадавшие находятся в больнице с осколочными ранениями тяжелой и средней степени тяжести.

"Состояние пациентов варьируется от тяжелого, но стабильного, до среднего и удовлетворительного. Среди травмированных двое врачей, военнослужащий и женщина, которая является штатной работницей учреждения. У некоторых из госпитализированных обнаружены осколочные ранения головы, рук и живота. Те, кто находится в тяжелом состоянии, были направлены в отделение нейрохирургии" - рассказал главный врач Каменец-Подольской городской больницы Борис Сирота "Суспильному".

Серия взрывов возле ТЦК в Украине

Сегодняшний подрыв возле ТЦК и СП в Каменце-Подольском стал уже 9 подобным случаем в Украине за 2025 год. Только с начала февраля это уже четвертый инцидент:

в ночь на 1 февраля на АЗС в Пирятине Полтавской области нападающий застрелил работника ТЦК , забрал его автомат и одного мобилизованного, который был его сообщником;

, забрал его автомат и одного мобилизованного, который был его сообщником; также 1 февраля произошел подрыв в Ровенском ТЦК . Один человек погиб, 8 пострадало. Погибшим оказался завербованный россиянами житель Житомирщины;

. Один человек погиб, 8 пострадало. Погибшим оказался завербованный россиянами житель Житомирщины; 2 февраля взрыв прогремел в здании ТЦК в Павлограде, пострадал военнослужащий.

Глава Нацполиции Иван Выговский на брифинге сегодня заявил, что теракты против сотрудников ТЦК - это атака спецслужб РФ, которая направлена ​​на дестабилизацию ситуации в украинском обществе.

"Мы четко понимаем вместе с СБУ, что это конкретная атака спецслужб РФ с целью создать заблуждение в обществе, дестабилизировать ситуацию и создать негативное отношение к Силам безопасности и обороны в нашей стране", - подчеркнул Выговский.

Для совершения преступления россияне вербуют молодых людей, которые не осознают всей ответственности и того, что они совершают. Также "целью" российских спецслужб являются лица с низкой социальной ответственностью (наркосбытчики и не только).

В то же время, первый заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко добавил, что дистанционный подрыв самодельных взрывных устройств, когда исполнитель устанавливает взрывчатку и при этом находится рядом - это новая тактика врага, которую начали применять с ноября прошлого года.

Ликвидация агента необходима, чтобы избавиться от свидетеля преступления и не выплачивать ему обещанные деньги, отметил Андрущенко. В частности, так произошло в Ровно и сегодня в Каменце-Подольском.

При подготовке использовались: сообщения на странице Facebook ГУНП в Хмельницкой области, публикация "Суспильне", заявление мэра Каменец-Подольского Михаила Поситко в эфире национального телемарафона, брифинг главы Нацполиции Украины Ивана Выговского и первого заместителя председателя СБУ Сергея Андрущенко.