Принес взрывчатку в "передаче" и погиб. Что известно о подрыве возле ТЦК в Каменце-Подольском
5 февраля произошел взрыв возле ТЦК и СП в Каменце-Подольском. Подрывник погиб на месте, пострадали врачи ВВК, военнослужащий и работница учреждения. Это уже четвертый инцидент в Украине с начала месяца, связанный с ТЦК и его сотрудниками.
РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент о подрыве в Каменце-Подольском, и как он связан с другими взрывами возле ТЦК.
Взрывчатка в "передаче"
Около 13:10 в среду, 5 февраля, на территории Каменец-Подольского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) раздался взрыв. На место выехали спасательные службы и представители правоохранительных органов.
Как выяснилось в ходе следственных действий, подрыв самодельного взрывного устройства совершил гражданский мужчина во время передачи вещей военнослужащему, который на тот момент находился на территории ТЦК.
Фото: правоохранители на месте происшествия (t.me/UA_National_Police)
Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский рассказал, что мужчина подошел к контрольно-пропускному пункту ТЦК и СП с сумкой в руках. Попросил передать якобы передачу и в этот момент произошел взрыв.
Что известно о пострадавших
В результате взрыва возле ТЦК в Каменце-Подольском погиб сам подрывник. Об этом сообщил мэр города Михаил Поситко.
"Погибший человек - это тот, кто передавал вещи военнослужащему, который находился на территории ТЦК", - заявил Поситко.
Еще четыре человека были ранены. Среди них два врача Военно-врачебной комиссии (ВВК), военнослужащий и сотрудница ТЦК.
Пострадавшие находятся в больнице с осколочными ранениями тяжелой и средней степени тяжести.
"Состояние пациентов варьируется от тяжелого, но стабильного, до среднего и удовлетворительного. Среди травмированных двое врачей, военнослужащий и женщина, которая является штатной работницей учреждения. У некоторых из госпитализированных обнаружены осколочные ранения головы, рук и живота. Те, кто находится в тяжелом состоянии, были направлены в отделение нейрохирургии" - рассказал главный врач Каменец-Подольской городской больницы Борис Сирота "Суспильному".
Серия взрывов возле ТЦК в Украине
Сегодняшний подрыв возле ТЦК и СП в Каменце-Подольском стал уже 9 подобным случаем в Украине за 2025 год. Только с начала февраля это уже четвертый инцидент:
- в ночь на 1 февраля на АЗС в Пирятине Полтавской области нападающий застрелил работника ТЦК, забрал его автомат и одного мобилизованного, который был его сообщником;
- также 1 февраля произошел подрыв в Ровенском ТЦК. Один человек погиб, 8 пострадало. Погибшим оказался завербованный россиянами житель Житомирщины;
- 2 февраля взрыв прогремел в здании ТЦК в Павлограде, пострадал военнослужащий.
Глава Нацполиции Иван Выговский на брифинге сегодня заявил, что теракты против сотрудников ТЦК - это атака спецслужб РФ, которая направлена на дестабилизацию ситуации в украинском обществе.
"Мы четко понимаем вместе с СБУ, что это конкретная атака спецслужб РФ с целью создать заблуждение в обществе, дестабилизировать ситуацию и создать негативное отношение к Силам безопасности и обороны в нашей стране", - подчеркнул Выговский.
Для совершения преступления россияне вербуют молодых людей, которые не осознают всей ответственности и того, что они совершают. Также "целью" российских спецслужб являются лица с низкой социальной ответственностью (наркосбытчики и не только).
В то же время, первый заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко добавил, что дистанционный подрыв самодельных взрывных устройств, когда исполнитель устанавливает взрывчатку и при этом находится рядом - это новая тактика врага, которую начали применять с ноября прошлого года.
Ликвидация агента необходима, чтобы избавиться от свидетеля преступления и не выплачивать ему обещанные деньги, отметил Андрущенко. В частности, так произошло в Ровно и сегодня в Каменце-Подольском.
При подготовке использовались: сообщения на странице Facebook ГУНП в Хмельницкой области, публикация "Суспильне", заявление мэра Каменец-Подольского Михаила Поситко в эфире национального телемарафона, брифинг главы Нацполиции Украины Ивана Выговского и первого заместителя председателя СБУ Сергея Андрущенко.
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