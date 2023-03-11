Принесли домой. В Запорожской области дети пострадали от взрыва части гранаты

Сегодня в одном из частных домов села Новоивановка Запорожского района в результате детонации взрывоопасного предмета двое мальчиков, 2012 и 2019 годов рождения, получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Полицейские установили, что дети на улице обнаружили и принесли домой неизвестный удлиненный предмет цилиндрической формы. Во время игры он сдетонировал.

Дети с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение областного центра. После осмотра 3-летнего малыша врачи отпустили домой, а старшего мальчика госпитализировали.

После проведения всех необходимых процессуальных действий события будет предоставлена правовая квалификация.

Осмотрев место происшествия и остатки взрывоопасного предмета, правоохранители предварительно установили, что это рукоятка от противотанковой кумулятивной гранаты РКГ-3.

Фото: дети пострадали от взрыва в Запорожской области (zp.npu.gov.ua)

Правоохранители призывают граждан самим быть бдительными и осторожными

Обязательно объяснять детям то, что нельзя трогать подозрительные предметы. Об обнаружении подобных опасных находок сразу следует сообщать соответствующие профильные службы по номерам 101 или 102.

До приезда специалистов, по возможности, следует указать место обнаружения предмета с помощью подручных средств и отойти на максимально безопасное расстояние.

Категорически запрещается: