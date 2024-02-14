Заставлял солдат строить себе дом. Дело экс-военкома из Закарпатья передали в суд

Сотрудники ГБР завершили расследование насчет бывшего начальника одного из отделений Ужгородского районного территориального центра комплектования. Обвинительный акт направили в суд.

Что известно о деле экс-военкома

Подозреваемого разоблачили еще летом прошлого года. Подчиненные ему военнослужащие по его приказу с января по август 2023 года вместо службы проводили строительные работы в его доме.

На строительстве постоянно работали пять солдат. Еще один подчиненный по согласованию с руководителем вместо службы занимался предпринимательской деятельностью. Несмотря на это все военные получали обеспечение от государства. Всего им выплатили более 500 тысяч гривен.

Бывшего военкома обвиняют в превышении служебных полномочий. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 800 тысяч гривен.

Решается вопрос о возмещении нанесенного государству ущерба. На фигуранта также составлен админпротокол о коррупции.