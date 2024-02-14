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Заставлял солдат строить себе дом. Дело экс-военкома из Закарпатья передали в суд

Иллюстративное фото: дело экс-военкома из Закарпатья передали в суд (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине будут судить бывшего военкома из Закарпатской области. Он заставлял солдат строить себе дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований в Telegram.

Сотрудники ГБР завершили расследование насчет бывшего начальника одного из отделений Ужгородского районного территориального центра комплектования. Обвинительный акт направили в суд. 

Что известно о деле экс-военкома

Подозреваемого разоблачили еще летом прошлого года. Подчиненные ему военнослужащие по его приказу с января по август 2023 года вместо службы проводили строительные работы в его доме. 

На строительстве постоянно работали пять солдат. Еще один подчиненный по согласованию с руководителем вместо службы занимался предпринимательской деятельностью. Несмотря на это все военные получали обеспечение от государства. Всего им выплатили более 500 тысяч гривен. 

Бывшего военкома обвиняют в превышении служебных полномочий. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. 

Ранее суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 800 тысяч гривен. 

Решается вопрос о возмещении нанесенного государству ущерба. На фигуранта также составлен админпротокол о коррупции.

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