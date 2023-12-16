Приморозит до -12: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня почти по всей Украине без осадков. Лишь в северных областях днем возможен небольшой мокрый снег.

На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем в Украине от -3 до +2 градусов, а в Крыму до +5. Ночью -2 -7 градусов, а в Сумской области до -12.

В Карпатах днем ожидается до -6, а ночью -8 -13 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями. Синоптики предупреждают, что днем ожидается небольшой мокрый снег.

На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с.

Столбики термометров днем покажут в Киеве около нуля градусов, а ночью от -3 до -5.

Непогода в Украине

Напомним, в последние дни ряд областей Украины накрыл мокрый снег, местами наблюдался дождь. Синоптики предупреждали о налипании снега и гололедицы на дорогах.

В ДТЭК сообщили, что в Киевской области энергетики перешли на усиленный режим работы. В Одесской области также перевели энергетиков в режим повышенной готовности из-за непогоды.