"Візьміть до уваги": синоптик застерегла про нестабільність погоди

Ілюстративне фото: РБК-Україна

В Україну прийдуть дощі та снігопади

24 грудня в Україні очікується мокрий сніг і дощ. Про це народний синоптик Наталка Діденко повідомила у Facebook.

На Заході та Півночі України буде мокрий сніг, а на Одещині литиме дощ. Щодо температури, то на Півночі, на Волині, у Рівненській, Харківській і Луганській областях синоптик прогнозує від -1 до -3 градусів. Загалом температура на території України коливатиметься від -1 до -6 градусів.

У ніч з 24 на 25 грудня циклон поверне в бік північних областей України.

"Вже ввечері 24 грудня та вночі 25 грудня жвавий вітряний циклон з південного заходу зумовить якусь просто синоптичну сніго-дощову какофонію вже на Півдні, Сході, в районах Дніпра, виверне потім зранку та вдень у вівторок снігом на Полтавщину та Сумську область", - пише Діденко.

Ілюстративне фото: (pixabay.com/free-photos)

Синоптик також застерегла тих, хто планує поїздку. Вона порадила бути уважними на дорозі.

"Хто збирається в дорогу, візьміть це до уваги", - зауважила народний синоптик.

Наталка Діденко також уточнила, яка погода буде в Києві.

"У Києві 24 грудня випаде сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, хоча вона вже мало кого цікавить, стабільна у своїй шкідливості. Вночі у столиці підмерзне до -3 градусів, завтра вдень передбачається 0, -1 градус", — прогнозує синоптик.

Скріншот посту (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми публікували новину про попередження синоптиків щодо сходження лавин.

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