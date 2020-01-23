В Прилуках сталося масове ДТП, четверо постраждалих

У Прилуках Чернігівської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі трьох автомобілів, в результаті якої постраждали четверо людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Чернігівської області.

Правоохоронці встановили, що чоловік, керуючи автомобілем "Богдан 211040" під час перетину смуги зустрічного руху, не врахував дорожню обстановку і створив аварійну ситуацію для водія легковика "ВАЗ 210994", який рухався по своїй смузі.

В результаті "ВАЗ" зіткнувся з "Богданом", який потім зіткнувся з автомобілем "Рено Логан", що стояв на автомобільній стоянці.

Внаслідок ДТП обидва водії та двоє пасажирів отримали травми.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Максимальне покарання, передбачене статтею - обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що у Києві В Голосіївському районі зранку 23 січня відбулося масове дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автомобілів.

Нагадаємо, 22 січня в Києві автомобіль зіткнувся з тролейбусом і в'їхав у зупинку громадського транспорту. В результаті аварії загинула людина і двоє постраждали.