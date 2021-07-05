RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У додатку "Дія" з’явилися перші COVID-сертифікати

Автор: Анастасія Рокитна

У додатку "Дія" з’явилися перші сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. Головним викликом за підсумками перших днів бета-тестування стала якість даних про вакцинацію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку заступника міністра цифрової трансформації Олексія Вискуба.

Над проектом працювали команди Мінцифри, МОЗ, НСЗУ, МЗС, Євроделегації, міжнародних партнерів.

"Цифрові COVID-сертифікати вже доступні першим користувачам "Дія". На вихідних завершили перший етап надскладного проекту", - повідомив посадовець.

Скрін COVID-сертифікату в "Дії"

Нагадаємо, з якими країнами Україна домовляється про визнання ковід-сертифікатів.

Раніше у Міністерстві цифрової трансформації повідомили про початок бета-тестування "ковідних сертифікатів" у додатку "Дія".

Зазначимо, в ЄС з 1 липня діє цифровий ковід-сертифікат EU Digital Covid Certificate, який включає один з трьох видів інформації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія Сітісертификаты