У додатку "Дія" з’явилися перші COVID-сертифікати

У додатку "Дія" з’явилися перші сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. Головним викликом за підсумками перших днів бета-тестування стала якість даних про вакцинацію.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку заступника міністра цифрової трансформації Олексія Вискуба.
Над проектом працювали команди Мінцифри, МОЗ, НСЗУ, МЗС, Євроделегації, міжнародних партнерів.
"Цифрові COVID-сертифікати вже доступні першим користувачам "Дія". На вихідних завершили перший етап надскладного проекту", - повідомив посадовець.
Скрін COVID-сертифікату в "Дії"
Нагадаємо, з якими країнами Україна домовляється про визнання ковід-сертифікатів.
Раніше у Міністерстві цифрової трансформації повідомили про початок бета-тестування "ковідних сертифікатів" у додатку "Дія".
Зазначимо, в ЄС з 1 липня діє цифровий ковід-сертифікат EU Digital Covid Certificate, який включає один з трьох видів інформації.