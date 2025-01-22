Прикрывал отход побратимов. На фронте погиб командир штурмовой группы ГУР Константин Жук

На фронте, прикрывая отход собратьев, погиб 68-летний командир штурмовой группы ГУР полковник Константин Жук "Нельсон". Это произошло в мае 2024 года во время обороны Волчанска, однако информация появилась только сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спецподразделения ГУР МО "Братство" и спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева .

Как рассказали в спецподразделении, несмотря на почтенный возраст, после начала большой войны Жук присоединился к батальону ГУР "Братство". Он руководил несколькими подразделениями по привлечению иностранных добровольцев, а также участвовал в управлении обороной острова Змеиный.

Погиб Жук в Волчанске, как командир штурмовой группы, прикрывая отход собратьев.

До войны "Нельсон" был профессиональным военным, президентом Национальной ассоциации мотоциклистов Украины и одним из основателей киевского "Пласта", а также членом ОУН с 1990-х годов.

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что Жук погиб в мае 2024 года, но "были определенные причины, так долго хранить тайну".

"Во время обороны Киева он был уже непризывного возраста и ни одно подразделение его не брало, а он не мог сидеть сложа руки. Он сформировал и вооружил ДФТГ "Свободная Украина" при 112 отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ. Действительно во время обороны Киева, это было одно из самых действенных и боеспособных ДФТГ", - рассказал Ковалев.