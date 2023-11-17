"Прикрылись" коронавирусом. В Москве женам солдат РФ запретили проводить митинг

Власти Москвы не стали согласовывать митинг жен российских солдат, которые требуют возвращения мужей с войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza.
По информации издания, причиной для отказа стала "складывающаяся в городе эпидемиологическая обстановка". Также в письме заявительницам напомнили, что в столице России до сих пор действует запрет на массовые мероприятия, который ввели в 2020 году из-за коронавируса.
Женам российских военных напомнили, что в случае проведения мероприятий без разрешения властей будет "ответственность".
Митинг хотели провести 25 ноября в центре Москвы на одной из площадей. Туда могли прийти около 300 человек.
Напомним, ранее стало известно, что российские силовики начали активно преследовать родственниц солдат, которые выступают против мобилизации и требуют вернуть оккупантов домой.
В частности, в СМИ писали, что в нескольких регионах РФ силовики приходили с визитами к родственникам военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.