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"Прикрылись" коронавирусом. В Москве женам солдат РФ запретили проводить митинг

Фото: в Москве женам солдат РФ запретили проводить митинг (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Москвы не стали согласовывать митинг жен российских солдат, которые требуют возвращения мужей с войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza.

По информации издания, причиной для отказа стала "складывающаяся в городе эпидемиологическая обстановка". Также в письме заявительницам напомнили, что в столице России до сих пор действует запрет на массовые мероприятия, который ввели в 2020 году из-за коронавируса. 

Женам российских военных напомнили, что в случае проведения мероприятий без разрешения властей будет "ответственность". 

Митинг хотели провести 25 ноября в центре Москвы на одной из площадей. Туда могли прийти около 300 человек. 

Преследования жен оккупантов

Напомним, ранее стало известно, что российские силовики начали активно преследовать родственниц солдат, которые выступают против мобилизации и требуют вернуть оккупантов домой. 

В частности, в СМИ писали, что в нескольких регионах РФ силовики приходили с визитами к родственникам военных. 

 

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