Пограничники отработали дроном по вражескому "Мурому", показали работу на фронте

На Запорожском направлении пограничники ударили по российскому комплексу наблюдения "Муром-П" FPV-дроном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.
"Пограничные "птички" обнаружили вражеский комплекс наблюдения "Муром-П" на Запорожском направлении. Применив FPV-дрон, бойцы ГПСУ отобрали у российских оккупантов электронные глаза", - пишет пресс-служба.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 10 января, украинские воины ликвидировали еще 830 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 367620 военных.
В том же числе в течение суток на Таврическом направлении наши воины ликвидировали 488 россиян, а также уничтожили 45 единиц военной техники.
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