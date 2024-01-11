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Пограничники отработали дроном по вражескому "Мурому", показали работу на фронте

Четверг 11 января 2024 17:57
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Пограничники отработали дроном по вражескому "Мурому", показали работу на фронте Фото: пограничники отработали дроном по вражескому "Мурому", показали работу на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На Запорожском направлении пограничники ударили по российскому комплексу наблюдения "Муром-П" FPV-дроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"Пограничные "птички" обнаружили вражеский комплекс наблюдения "Муром-П" на Запорожском направлении. Применив FPV-дрон, бойцы ГПСУ отобрали у российских оккупантов электронные глаза", - пишет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 10 января, украинские воины ликвидировали еще 830 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 367620 военных.

В том же числе в течение суток на Таврическом направлении наши воины ликвидировали 488 россиян, а также уничтожили 45 единиц военной техники.

  • 4 танка;
  • 7 ББМ;
  • 4 артсистемы;
  • и не только.

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