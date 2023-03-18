Пограничники показали, как уничтожили расчет гранатомета оккупантов в Бахмуте (видео)

"Пограничники-аэроразведчики обнаружили расчет гранатомета оккупантов в Бахмуте. Координаты передали артиллеристам-нацгвардейцам, которые мгновенно уничтожили врага", - говорится в описании под видео.

Напомним, что за одну ночь спецназовцы СБУ "Белые Волки" уничтожили десять единиц вражеских танков. Также подожгли один российский БТР.

Также мы писали, что украинские бойцы на востоке обнаружили позиции вражеского склада с боеприпасами и из артиллерии нанесли по нему удары.

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