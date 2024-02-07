Пограничники на берегу реки нашли тело мужчины, который хотел попасть в Румынию

"Пытался попасть в Румынию, пересекая Тису, - тело мужчины обнаружили на берегу реки", - говорится в заявлении.

Отмечается, что о погибшем проинформировали пограничников румынские коллеги.

Фото: Река (facebook.com/DPSUkraine)

Он оказался гражданином Украины 1982 года рождения, жителем Харьковской области. Тело нашли напротив участка отдела пограничной службы "Мамалыга" на берегу реки Прут.

Пограничники в очередной раз предостерегают украинцев о том, что речной участок Тисы опасен для жизни и здоровья. Людей призывают воздержаться от незаконных путешествий.

Выезд за границу

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения россиян действует военное положение и объявлена мобилизация. В связи с этим мужчинам призывного возраста запрещен выезд за границу. Также власти предусмотрели ряд исключений.

Военнообязанные мужчины уже неоднократно пытались незаконно пересекать границу для уклонения от мобилизации.

Например, недавно украинские пограничники поймали группу "уклонистов", пытавшихся бежать из Украины в Венгрию на надувной лодке.

Также сообщалось, что украинец пытался самостоятельно пересечь границу и выехать в Венгрию, однако при переправке через Тису у него возникли трудности, из-за чего он обратился за помощью к спасателям.