ua en ru
Пн, 01 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В приграничных регионах России растет недовольство бизнеса действиями военных, - ЦНС

Россия, Понедельник 01 января 2024 13:46
UA EN RU
В приграничных регионах России растет недовольство бизнеса действиями военных, - ЦНС Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский бизнес недоволен действиями Вооруженных сил страны-агрессора, которые подвергают опасности приграничные с Украиной регионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как отмечается, показательна ситуация вокруг Теткинского сахарного завода, расположенного в Курской области, которому по решению арбитражного суда Москвы отказали во взыскании с Минобороны РФ ущерба нанесенные предприятию за первые три месяца с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Тогда мощности предприятия и прилегающие территории использовались вооруженными силами РФ и были многократно повреждены обстрелами, что привело к убыткам на 75 млн рублей. Однако кремлевские власти решили не компенсировать владельцам уничтожение имущества.

"Бавовна" в России

Россияне часто жалуются на атаки в своих пограничных областях. Так, ночью 30 декабря в четырех регионах РФ раздавались взрывы. Россияне жаловались на массированную атаку беспилотников.

Утром 30 декабря российские СМИ начали заявлять о якобы обстреле российского города Белгород. Сообщалось о повреждении более 40 зданий и 60 транспортных средств.

Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что Силы безопасности и обороны нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде. По их данным, это общие меры, ставшие последствиями варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы и убийства мирных жителей.

Тем временем в России заявили о более 100 раненых и 14 погибших в результате обстрела.

Также 27 декабря оккупанты заявили о новой "атаке дронов" в Белгородской области, в результате чего погибли солдаты.

Перед тем, 19 декабря, губернатор Брянской области заявил о трех атаках дронов за утро и обвинил Украину. Местные жители в соцсетях публиковали видео, на которых слышны взрывы. Чиновники утверждают, что дроны сбили, а пострадавших не было.

Также сообщалось, что 22 декабря россияне придумали новую "атаку" на нефтехранилище в Брянской области. РосСМИ утверждали, что беспилотники пытались атаковать резервуары с топливом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Российская Федерация
NEWS
РФ в новогоднюю ночь запустила по Украине 90 "Шахедов" и 8 ракет: сколько сбила ПВО
РФ в новогоднюю ночь запустила по Украине 90 "Шахедов" и 8 ракет: сколько сбила ПВО
DAILY
Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году
РБК-Украинаинформационное агентство Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году