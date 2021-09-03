Для пригод: представлений екстремальний Subaru Forester Wilderness

Компанія Subaru представила найбільш позашляхову версію кросовера Forester. Новинка отримала назву Forester Wilderness, серед нововведень - збільшений кліренс і посилена підвіска.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Subaru.
В гамі популярного кросовера Subaru Forester з'явилася особлива версія, розрахована на підкорення серйозного бездоріжжя. Forester і раніше славився своїми якостями на бездоріжжі, а тепер його прохідність впритул наближена до справжніх позашляховиків.
Новинка отримала приставку Wilderness до назви. Рецепт створення Subaru Forester Wilderness запозичено у першій моделі серії Wilderness - Outback Wilderness, який був показаний ще навесні.
За оснащенням Forester Wilderness ідентичний середній комплектації Premium, але в салоні з'явилися сидіння з водовідштовхувального матеріалу.
На жаль, українським шанувальникам Subaru не варто чекати на появу Forester Wilderness. Новинка розроблена спеціально для Північної Америки і навряд чи буде продаватися за межами США і Канади.
Нагадаємо, раніше Subaru показала фотографії електричного аналога Forester. Електричний кросовер Solterra дебютує на ринку в 2022 році.