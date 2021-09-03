Для пригод: представлений екстремальний Subaru Forester Wilderness

В гамі популярного кросовера Subaru Forester з'явилася особлива версія, розрахована на підкорення серйозного бездоріжжя. Forester і раніше славився своїми якостями на бездоріжжі, а тепер його прохідність впритул наближена до справжніх позашляховиків.

Новинка отримала приставку Wilderness до назви. Рецепт створення Subaru Forester Wilderness запозичено у першій моделі серії Wilderness - Outback Wilderness, який був показаний ще навесні.

Зовні найбільш позашляховий Forester можна впізнати по деталям із нефарбована пластика по периметру кузова і новим чорним бамперам. На капоті - чорна антивідблискова накладка, колеса взуті у позашляхові 17-дюймові шини зі "злим" малюнком протектора. А на даху - більш потужні рейлінги з допустимим навантаженням 100 кг проти 80 кг у звичайного Форестера.

За оснащенням Forester Wilderness ідентичний середній комплектації Premium, але в салоні з'явилися сидіння з водовідштовхувального матеріалу.

Але все ж головне в новинці - це доопрацювання по технічній частині. Перше і найважливіше нововведення - посилена підвіска. Встановлено нові пружини і амортизатори, а кліренс зі значних 220 мм виріс до вражаючих 234 мм. В результаті кут в'їзду становить 23,5 градусів (на 3,5 градуса більше), а кут з'їзду - 25,4 градуса (плюс 0,8 градуса).

Також доопрацьована трансмісія. Розширено робочий діапазон передавальних чисел варіатора, а сам він отримав посилену систему охолодження, щоб менше грітися на бездоріжжі. Головна передача стала "коротше" (4,11:1 замість 3,7:1), а позашляховий помічник X-Mode перекалібровано в розрахунку на більш важкі умови експлуатації. Також збільшена допустима маса причепа на буксирі - до 1360 кг.

Subaru Forester Wilderness комплектується єдиним мотором - атмосферною "четвіркою" 2.5, яка розвиває 185 к.с.

На жаль, українським шанувальникам Subaru не варто чекати на появу Forester Wilderness. Новинка розроблена спеціально для Північної Америки і навряд чи буде продаватися за межами США і Канади.