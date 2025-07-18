На Прикарпатье умерла женщина, которая пострадала в результате российской атаки 29 июня

Обстрел Украины 29 июня

Напомним, в ночь на 29 июня Россия массированно атаковала Украину. Враг применил дроны и ракеты, большое количество из которых было направлено на западные области Украины.

Ударам подверглись Львовская, Ивано-Франковская и Хмельницкая области - повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Также россияне атаковали Смелу, Кременчуг, Запорожье и Николаев.

По данным Ивано-Франковской ОГА, в результате атаки были повреждены дома и церковь, а также травмирована женщина.

Кроме того, во время отражения обстрела трагически погиб украинский пилот F-16 Максим Устименко. Он успел отвести самолет от жилых кварталов, но не смог катапультироваться.

Подробнее о комбинированном ударе РФ по Украине 29 июня - читайте в материале РБК-Украина.

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