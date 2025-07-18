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На Прикарпатье умерла женщина, которая пострадала в результате российской атаки 29 июня

Ивано-Франковская область, Пятница 18 июля 2025 22:45
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На Прикарпатье умерла женщина, которая пострадала в результате российской атаки 29 июня Иллюстративное фото: на Прикарпатье умерла женщина, пострадавшая в результате российской атаки 29 июня (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В больнице умерла женщина, которая пострадала в результате российской атаки на Ивано-Франковскую область 29 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук.

"От травм, полученных в результате вражеской атаки на Прикарпатье 29 июня, отошла в вечность Анна Косач из села Нараевка Большовцевской общины", - сообщила Онищук.

По ее словам, в то утро женщину госпитализировали с многочисленными травмами. К сожалению, спасти ее не удалось.

Обстрел Украины 29 июня

Напомним, в ночь на 29 июня Россия массированно атаковала Украину. Враг применил дроны и ракеты, большое количество из которых было направлено на западные области Украины.

Ударам подверглись Львовская, Ивано-Франковская и Хмельницкая области - повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Также россияне атаковали Смелу, Кременчуг, Запорожье и Николаев.

По данным Ивано-Франковской ОГА, в результате атаки были повреждены дома и церковь, а также травмирована женщина.

Кроме того, во время отражения обстрела трагически погиб украинский пилот F-16 Максим Устименко. Он успел отвести самолет от жилых кварталов, но не смог катапультироваться.

Подробнее о комбинированном ударе РФ по Украине 29 июня - читайте в материале РБК-Украина.

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Ивано-Франковская область Прикарпатье Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
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