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На Прикарпатті заявили про загибель українського бійця в зоні ООС від кулі снайпера

Новость на русском → Донбас, Вівторок 27 квітня 2021 12:33
На Прикарпатті заявили про загибель українського бійця в зоні ООС від кулі снайпера Фото: український військовий загинув від кулі снайпера(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Городенківська міська рада (Івано-Франківська область) повідомила про загибель українського військового в зоні операції Об'єднаних сил. Іван Ковальовський загинув від кулі снайпера.

Про це повідомляє прес-служба міськради.

Зазначається, що Іван Ковальовський з позивним "Африка" загинув 26 квітня. Він був уродженцем села коліна.

"Висловлює щирі співчуття рідним і близьким з приводу смерті учасника АТО уродженця села коліна - Ковалевського Івана Івановича "Африка", який загинув 26.04.2021 року від кулі ворожого снайпера", - повідомили в міськраді.

На Прикарпатті заявили про загибель українського бійця в зоні ООС від кулі снайпера

Фото: Іван Ковальовський (hth.gov.ua)

При цьому в штабі ООС не повідомляли про загибель або поранення українських військових в результаті снайперського обстрілу бойовиків ні вчора, ні днем раніше.

Як повідомляли в штабі, вчора на Донбасі поранення отримав один український військовий в результаті обстрілу бойовиками зі станкових гранатометів.

Також РБК-Україна писало, що окупанти обстріляли українських саперів, які займалися розмінуванням прифронтової території.

Крім цього повідомлялося, що Місія ОБСЄ за три дні на Донбасі зафіксували майже 400 порушень режиму припинення вогню.

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