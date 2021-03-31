На Прикарпатті згортають мобільний COVID-госпіталь. Він з'явиться у Хмельницькій області

За словами Бойчука, на Прикарпатті карантинні обмеження показали свою дієвість і там ситуація з COVID-19 покращилася: скоротились темпи поширення захворювання та зменшилась кількість хворих у лікарнях.

"ДСНС розпочала згортання мобільного госпіталю, що розташований на території Богородчанської центральної районної лікарні. Госпіталь використовуватимуть там, де є найбільша потреба в ньому", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Хмельницькій області у місті Славута заплановано розгортання мобільного шпиталю для надання медичної допомоги хворим на COVID-19.

Облаштування здійснюватиме Державна служба з надзвичайних ситуацій України спільно з органами місцевого самоврядування Славутської громади.

"Госпіталь є автономним та має можливість розмістити до 120 ліжко-місць та відповідно до табелю, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я, укомплектований обладнанням для надання медичної допомоги хворим на COVID-19", - йдеться в повідомленні.