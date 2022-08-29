На Прикарпатті трапилась ДТП с автобусом: багато постраждалих, серед них - діти

Аварія трапилась 28 серпня у с. Назавизів Надвірнянського району. Рятувальники отримали повідомлення про НП о 19:19.

"Відбулося зіткнення рейсового автобуса та легкового автомобіля. В легковому автомобілі було виявлено чоловіка без ознак життя", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, ще 16 людей з автобуса отримали поранення.

"Їх було доставлено до лікувального закладу, з них шестеро - діти. Всього в автобусі перебували 22 людини", - додали в ДСНС.