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На Прикарпатті в багатоповерхівці вибухнула граната, є загиблий

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Калуш, Середа 01 вересня 2021 12:22
На Прикарпатті в багатоповерхівці вибухнула граната, є загиблий Фото: на Прикарпатті в багатоповерхівці вибухнула граната (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В місті Калуш (Івано-Франківська) область вибухнула граната в квартирі п`ятиповерхівки. Внаслідок інциденту загинув 51-річний чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр поліції Івано-Франківської області.

"Вчора о 20:15 до поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що у квартирі він виявив свого сина із тілесними ушкодженнями", - йдеться в повідомленні.

Як згодом встановили правоохоронці, мешканці будинку близько 16:00 почули звук, схожий на вибух, але не зорієнтувалися, де він пролунав.

Визначивши місце інциденту, було виявлено тіло 51-річного чоловіка, який помер від травм, імовірно - отриманих внаслідок вибуху гранати.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, загиблим являється ветеран АТО.

На місці події працюють криміналісти, вони вилучили залишки вибухового пристрою, їх направлять на проведення експертизи.

Відкрито кримінальну справу за попередньою кваліфікацією - ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство із додатковою кваліфікацією - нещасний випадок) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Тривають слідчі дії.

Фото: на Прикарпатті в багатоповерхівці вибухнула граната (Віталій Носач, РБК-Україна)

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Івано-Франківська область Прикарпатье Вибух
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