На Прикарпатті посадовець збив дитину та втік. Дівчинка померла в лікарні

У селі Лоєва (Івано-Франківська область) начальник лісгоспу на службовому авто збив дитину та втік з місця ДТП. Через кілька годин дівчинка померла в лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.
"20 січня о 18:30 надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими у селі Лоєва на Надвірнянщині. Після ДТП водій покинув травмовану дівчинку на дорозі та втік. Дитину у важкому стані доставили в лікарню, де вона через кілька годин померла", - йдеться в повідомленні.
Втім, правоохоронці менш ніж за дві години встановили та розшукали 40-річного водія, мешканця Яремче.
"Встановлено, що чоловік - керівник одного із держпідприємств, ДТП він вчинив на службовій автівці. Транспортний засіб із механічними пошкодженнями, характерними для ДТП, вилучено", - розповіли у поліції.
Вказано, що у водія вже відібрали біологічні зразки для перевірки алкогольного чи наркотичного сп’яніння.
Поліцейські передали чоловіка працівникам Державного бюро розслідування. За фактом аварії кримінальне провадження розслідує ДБР.