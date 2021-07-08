RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Прикарпатті в приватній садибі отруїлися 12 неповнолітніх, поліція відкрила провадження

Автор: РБК-Україна

На Прикарпатті сталося масове отруєння громадян у приватній садибі поблизу Яремче. Там отруїлися 12 неповнолітніх, віком 16-17 років й один дорослий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Всі постраждалі госпіталізовані з діагнозом харчова токсикоінфекція. Стан постраждалих стабільний.

За цим фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Встановлюються всі обставини події.

Раніше у Львівській області отруїлись 17 людей, з них шестеро - діти.

Крім того, у Вінниці до лікарень із отруєнням потрапили 17 людей після святкування випускного.

Читайте РБК-Україна в Google News
отруєнняПрикарпатье