На Прикарпатті в приватній садибі отруїлися 12 неповнолітніх, поліція відкрила провадження

На Прикарпатті сталося масове отруєння громадян у приватній садибі поблизу Яремче. Там отруїлися 12 неповнолітніх, віком 16-17 років й один дорослий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.
Всі постраждалі госпіталізовані з діагнозом харчова токсикоінфекція. Стан постраждалих стабільний.
За цим фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.
Встановлюються всі обставини події.
Раніше у Львівській області отруїлись 17 людей, з них шестеро - діти.
Крім того, у Вінниці до лікарень із отруєнням потрапили 17 людей після святкування випускного.