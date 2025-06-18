Скрыли самоубийство военного ради выплат: ГБР разоблачило офицеров ВСУ

Детали дела

Подозрение объявили бывшему первому заместителю командира воинской части из Киевской области и одному из членов комиссии по проведению служебного расследования.

По данным следствия, эти должностные лица намеренно исказили обстоятельства гибели военнослужащего, скрыв факт самоубийства.

Вместо того, чтобы обеспечить объективное, всестороннее и полное служебное расследование, должностные лица сознательно проигнорировали факты, которые указывали на самоубийство военного. Они составили сфальсифицированный акт, в котором отметили, что боец якобы погиб во время выполнения боевого задания.

На основании этого фальшивого документа семья погибшего получила единовременную денежную помощь от государства в размере 15 миллионов гривен, что не соответствовало действительным основаниям для выплаты.

Бывшим военнослужащим объявили подозрение за умышленное невыполнение военным должностным лицом своих обязанностей, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет 15 миллионов гривен.

Фото: военным объявили подозрение за подделку обстоятельств смерти солдата (dbr.gov.ua)