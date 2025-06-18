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Скрыли самоубийство военного ради выплат: ГБР разоблачило офицеров ВСУ

Среда 18 июня 2025 12:25
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Скрыли самоубийство военного ради выплат: ГБР разоблачило офицеров ВСУ Фото: Государственное бюро расследований (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

В Киевской области двое офицеров попали под следствие за подделку обстоятельств смерти военного. Самоубийство скрыли, чтобы семья погибшего получила выплату в 15 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Детали дела

Подозрение объявили бывшему первому заместителю командира воинской части из Киевской области и одному из членов комиссии по проведению служебного расследования.

По данным следствия, эти должностные лица намеренно исказили обстоятельства гибели военнослужащего, скрыв факт самоубийства.

Вместо того, чтобы обеспечить объективное, всестороннее и полное служебное расследование, должностные лица сознательно проигнорировали факты, которые указывали на самоубийство военного. Они составили сфальсифицированный акт, в котором отметили, что боец якобы погиб во время выполнения боевого задания.

На основании этого фальшивого документа семья погибшего получила единовременную денежную помощь от государства в размере 15 миллионов гривен, что не соответствовало действительным основаниям для выплаты.

Бывшим военнослужащим объявили подозрение за умышленное невыполнение военным должностным лицом своих обязанностей, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет 15 миллионов гривен.

Фото: военным объявили подозрение за подделку обстоятельств смерти солдата (dbr.gov.ua)

Напомним, ранее правоохранители разоблачили и задержали военнослужащего, который вместе с матерью и братом организовал инсценировку собственного исчезновения на передовой, чтобы семья смогла незаконно оформить и получить почти миллион гривен государственной помощи.

Кроме того, в Винницкой области разоблачили чиновника одной из воинских частей. Он незаконно оформил боевые выплаты на 4,8 млн гривен военным, которые находились в тылу.

А в Одесской области задержали командира, который использовал бойцов в личных интересах.

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