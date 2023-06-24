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Пригожин заявил, что "Вагнер" сбил российский вертолет

Фото: Пригожин заявил, что "Вагнер" сбил вертолет армии РФ (Getty
Автор: Антон Малиновский

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники вступили в бой с российскими военными и сбил их вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пригожина.

По его словам, недавно вертолет армии РФ атаковал "гражданскую колонну", после чего был сбит силами "Вагнера". До этого Пригожин заявлял, что колонна его наемников движется среди гражданского транспорта.

Скандал с Пригожиным

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что армия РФ атаковала лагерь "Вагнера", черещ погибшего "огромное количество солдат". В ответ он пригрозил министру обороны РФ Шойгу и другому военному руководству местью и заявил, что отправляется в "поход" на Ростов-на-Дону.

Позже Пригожин заявил, что его наемники уже входят в Ростов. Там на тот момент был введен план "Крепость" и подняты по тревоге силовики. Также туда перебросили спецназовцев из Москвы.

Также ФСБ возбудила уголовное дело против Пригожина, заявив, что он призывает к началу гражданского конфликта.

Детальнее о событиях, происходящих в РФ читайте в материале РБК-Украина.

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ВагнеровцыЕвгений ПригожинРоссийская Федерация