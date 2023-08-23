Пригожин погиб в результате авиакатастрофы, - СМИ

"Евгений Пригожин погиб", - говорится в сообщении.

Больше никакой дополнительной информации не приводится.

Крушение самолета в Тверской области

Напомним, сегодня в сети начали массово распространять видео падения самолета в Тверской области России. Позже выяснилось, что это был бизнес-джет Embraer Legacy 600, на борту которого находились десять человек. Все они погибли.

При этом Telegram-каналы распространяли информацию о том, что самолет принадлежит основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. Он якобы числился пассажиром.

Более детально о том, кто такой Пригожин и как он "поднялся" на войне против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.