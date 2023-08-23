Пригожин погиб в результате авиакатастрофы, - СМИ

Главарь частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин сегодня, 23 августа, погиб в результате авиакатастрофы в РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Readovka.
"Евгений Пригожин погиб", - говорится в сообщении.
Больше никакой дополнительной информации не приводится.
Напомним, сегодня в сети начали массово распространять видео падения самолета в Тверской области России. Позже выяснилось, что это был бизнес-джет Embraer Legacy 600, на борту которого находились десять человек. Все они погибли.
При этом Telegram-каналы распространяли информацию о том, что самолет принадлежит основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. Он якобы числился пассажиром.
Более детально о том, кто такой Пригожин и как он "поднялся" на войне против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.
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