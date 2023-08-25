Пригожин перед смертью посетил Африку для того, чтобы спасти свои операции от ГРУ, - FT

Как пишет издание, целью поездки Пригожина в Африку на этой неделе могло быть его желание помешать ГРУ перехватить контроль над операциями ЧВК "Вагнера" на континенте.

Следует отметить, что накануне визита Пригожина в Ливию была отправлена делегация из России, в которую входил заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. Он и другие встретились с прокремлевским лидером Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, контролирующим восток страны и на стороне которого с 2019 года воюют "вагнеровцы".

В то же время The Wall Street Journal также пишет, что Пригожин летал в Африку и встречался с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой. Он пытался заверить его, что провальный мятеж в России не помешает ему привлечь новых боевиков и инвестиции для партнеров в ЦАР.

При этом когда Путин встречался с Туадерой, то лично сказал ему дистанцироваться от Пригожина. Тогда Туареда во время визита на конференцию в Санкт-Петербурге не стал фотографироваться с Пригожиным.

"Министерство обороны, возглавляемое главным соперником Пригожина Сергеем Шойгу, направляло делегации [в африканские страны], чтобы проинформировать иностранные правительства о том, что теперь они будут вести дела непосредственно с российским государством", - пишет WSJ.

А вот FT заявляет, ссылаясь на бывшего высокопоставленного политика ЦАР, Туадера размышлял над тем, чтобы сократить влияние "вагнеровцев" в стране. Однако он отверг эту идею, осознав, насколько зависит от соратников Пригожина. В частности, в 2022 году "вагнеровец" и бывший агент ФСБ РФ Валерий Захаров был советником Туадеры по нацбезопасности. Кроме того, боевики отвечали за охрану президента, обучение военных и участие в боевых миссиях против повстанцев.

Что предшествовало

Напомним, 23 августа вечером в Тверской области упал бизнес-джет. По неподтвержденной информации, он принадлежал основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину.

В результате инцидента никто не выжил. На борту находились три пилота и семь пассажиров.

По данным Росавиации, в списке пассажиров числился и Пригожин. Официальных сообщений о его смерти пока нет.

Одной из версий распространяемого в сети самолета является сбивание системами противовоздушной обороны.

Следует заметить, что еще в июне власти РФ разрешили Пригожину с "вагнеровцами" переехать в Беларусь после неудачной попытки государственного переворота.

Более подробно об авиакатастрофе можете узнать в материале РБК-Украина.

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